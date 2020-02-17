На даний момент до роботи міжнародної слідчої групи, яка займається розслідуванням катастрофи рейсу МН17, залучено четверо українських прокурорів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Також повідомляється, що на національному рівні до справи залучено дев’ять співробітників Офісу генпрокурора.

“Зараз до роботи міжнародної слідчої групи від Офісу Генерального прокурора залучено 4 прокурори. На національному рівні процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється 9 співробітниками Офісу генерального прокурора, а саме Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Вони мають досвід у здійсненні розслідування військових злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших тяжких кримінальних злочинів”, – повідомили в ОГП.

Крім цього зазначається, що українська сторона знаходиться в постійній комунікації з іноземними колегами.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.