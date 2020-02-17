Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Також повідомляється, що на національному рівні до справи залучено дев’ять співробітників Офісу генпрокурора.
“Зараз до роботи міжнародної слідчої групи від Офісу Генерального прокурора залучено 4 прокурори. На національному рівні процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється 9 співробітниками Офісу генерального прокурора, а саме Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Вони мають досвід у здійсненні розслідування військових злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших тяжких кримінальних злочинів”, – повідомили в ОГП.
Крім цього зазначається, що українська сторона знаходиться в постійній комунікації з іноземними колегами.
Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.
- У червні 2019 року Служба безпеки України повідомила про підозру трьом громадянам Росії (Ігорю Гиркин, Сергію Дубинському і Олегу Пулатову) і одному громадянину України (Леоніду Харченку в організації і пособництві терористичного акту, який призвів до аварії “Боїнга 777” (рейс MH17) в небі над Донбасом в 2014 році.
- 11 вересня Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, що раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, в підозрювані.
- На початку вересня Цемах був відданий Україною Росії в рамках обміну полоненими.
- Уже в грудні Служба безпеки України оголосила Цемаха в розшук.