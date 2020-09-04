#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

В цей день в Аргентині день іммігранта, в Ірані – День кооперації, в Молдові – День працівника митної служби, у Вірменії – День рятівника.

Міжнародний день тхеквондо

Міжнародний день тхеквондо відзначають щорічно 4 вересня. Його ініціювали у Всесвітній федерації тхеквондо. Вперше його святкували в Південній Кореї – на батьківщині цього бойового мистецтва.

Тхеквондо (кор. 태권도?, 跆拳道?) – корейське бойове мистецтво.

Воно складається з трьох слів: [тхе] “топтати” + [квон] “кулак” + [до] “шлях, метод, вчення, дао”. За визначенням Чой Хонг Хі: “тхеквондо означає систему духовного тренування і техніку самооборони без зброї, поряд зі здоров’ям, а також кваліфікованим виконанням ударів, блоків і стрибків, що виконуються голими руками і ногами для поразки одного або декількох суперників”.

Бойове мистецтво з’явилося близько двох тисяч років тому. Саме тхеквондо почало формуватися після 1945 року на базі традиційних корейських бойових мистецтв з елементами карате і китайських бойових мистецтв.

Особливість тхеквондо – активне використання ніг в бою як для атаки, так і для захисту.

Всесвітня федерація тхеквондо офіційно заснувала Міжнародний день тхеквондо в 2006 році на Генеральній асамблеї, що проходила в Хошиміні, В’єтнам. Свято вирішили відзначати 4 вересня, так як в цей день в 1994 році Міжнародний олімпійський комітет офіційно включив тхеквондо в число олімпійських видів спорту. Вперше змагання з тхеквондо проводилися на літніх Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Православні свята 4 вересня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія, Акіндіна, Северіана тощо., які прийняли смерть за Христа при правлінні імператора Максиміана (284-305). Агафонік жив в Нікомидії, походив із знатного роду Гіппасіева. Він добре знав Святе Письмо, тому зміг звернути багатьох язичників до віри в Христа.

Посланий в Понтійську країну Коміт Евтолмій в місцевості Карпен розіп’яв учнів християнина Зотика, які не захотіли принести жертву ідолам. Самого ж Зотика мучитель взяв з собою. У Нікомідії Евтолмій схопив Агафоніка, Акіндіна, Северіана і Феопрепія. Після катувань мучеників повели у Фракію на імператорський суд.

Однак по дорозі Евтолмій умертвив мучеників Акиндина, Зотика і Феопрепія, які через отримані під час катувань рани не могли йти за колісницею правителя. Пізніше він убив мученика Северіана, а мученик Агафонік з іншими в Бешикташ були вбиті за допомогою меча.

У народі цей день мав погану енергетику. Існувало безліч повір’їв, які своїм корінням сягали ще язичництва. Так, вірили в лісовиків, які приходили в село для того, щоб повеселитися і розкидати сіно. Тому і були поширені дозори. Для цього люди обв’язували голову рушником, надягали кожухи навиворіт і брали з собою кочергу.

Прикмети 4 вересня: що не можна робити

У наших предків було повір’я, що в цей день ходить нечисть, дідько бігає від хати до хати і розкидає сіно, сміється, лякає людей.

Різні міфічні істоти можуть затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у матері.

Чоловіки виходили охороняти своє добро від лісовика. Вони одягали кожух навиворіт, міняли взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в який потім сідали.

Потрібно проявити доброту щодо будинкових, і дворових духів. Спеціально для них жінки пекли пироги і залишали їх на стайні, в лазні, на горищі, за грубкою, щоб духи підкріпилися і не шкодили господарям.

Якщо в цей день зникала молода красива дівчина, то вважали, що її дідько взяв за дружину.

Молоді дівчата на Агафона Огуменника дотримувалися строгого посту: вважалося, що та, яка зможе протриматися без будь-якої їжі від заходу до світанку, збереже свою красу і молодість на довгі роки.

7 добрих справ, вчинених на Агафонов день, примножать багатство в кілька разів.

Святому Агафонов традиційно моляться, просячи про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.

Прикмети:

День сонячний – до теплої осені.

Багато грибів в лісі – до поганої риболовлі.

Туман в сонячних променях швидко розсіюється – тепла погода триватиме багато днів.

Мало грибів, але багато горіхів – до холодної і сніжної зими.

Тепло і павутина летить – до доброї осені.

Павутина низько летить – до теплої зими, високо – до холодної.

Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий дух.

Що не можна робити:

У цей день не рекомендується занадто багато їсти, особливо їжі тваринного походження.

Не можна виходити на вулицю після заходу сонця.

Не можна брати і давати в борг і скупитися.

Не варто позичати гроші.

Не слід сваритися з коханими людьми.

4 вересня в ліс ходити небезпечно.

У цей день не можна дарувати і приймати подарунки, інакше накличеш на себе неприємності.

Не варто прибирати в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу. Наші предки вірили, що так господиня може “звільнити” житло від добрих сил.

4 вересня: цей день в історії

1781 – 44 іспанських поселенця заснували місто Лос-Анджелес, Каліфорнія, США.

1791 – Людовик XVI підписав першу конституцію Франції.

1802 – Німецький філолог Георг Гротефенд пред’явив перший у світі вдалий переклад вавілонської клинопису.

1837 – в Нью-Йоркському університеті Семюел Морзе вперше продемонстрував свій винахід – телеграф.

1885 – У Нью-Йорку відкрилося перше в Сполучених Штатах кафе самообслуговування.

1888 – американський винахідник Джордж Істмен зареєстрував торгову марку Kodak; в той же день він отримав патент на рулонну фотоплівку в касетах і фотокамеру для зйомки на таку плівку.

1893 – в Чикаго відкрився перший Конгрес єврейських жінок.

1928 – Раднарком України затвердив новий український правопис (діяв до 1933 року).

1959 – У США в продажу з’являється новинка – колготки.

1985 – останки “Титаніка” на Атлантичному морському грунті фотографуються за допомогою дистанційного керування.

1991 – над будівлею Верховної Ради в Києві вперше піднято синьо-жовтий прапор.

1998 – Засновано компанію Google.

Іменинники 4 вересня

1874 – Олександр Вишневський, російський радянський військовий хірург, академік, творець знаменитої лікувальної мазі.

1981 – Бейонсе, американська R & B-виконавиця, танцівниця, музичний продюсер, актриса і модний дизайнер.