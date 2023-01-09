Запропонована Міністерством охорони здоров'я фіззарядка допоможе зняти стрес та привести в тонус м’язи. Підійдуть такі вправи як дорослим, так і дітям.

Опубліковані вправи на сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Комплекс з 4-х вправ простий, проте дуже ефективний. Він допомагає організму подолати стрес м’язової пам’яті. До того ж рекомендована фіззарядка націлена на врівноваження психоемоційного стану.

Перелік фізичних вправ для запобігання стресу рекомендований лікарем-психотерапевтом Сергієм Мішуком.

Спробуйте виконувати фіззарядку самостійно та разом з дітьми. Завдяки регулярним заняттям ви досягнете психологічної рівноваги та подолаєте відчуття тривоги.

4 дієві вправи для боротьби зі стресом

Дихання животом

Вправа направлена на встановлення балансу дихання. Необхідно 10-12 разів повільно вдихнути і видихнути, тримаючи руки на животі. Під час виконання слідкуйте за рухами живота вверх-вниз.

“Трясці”

Спочатку потрібно почергово трясти ногами, не напружуючи м’язи. А потім виконати рухи вперед та назад по 10-15 раз в кожну сторону на обидві ноги.

“Тополя на вітрі”

Виконуючи цю вправу, слід тримати спину рівно, а ноги — на ширині плечей. Інша назва вправи – “потягун”, бо техніка виконання відповідає цим рухам: дитина повинна повільно підняти одну руку та ніби “впертися” нею в небо, а іншою — в землю. Потім змінити положення рук та повторити вправу в протилежний бік.

“Сокира”

Остання вправа допоможе розслабитися та позбутися напруження. Закиньте руки за голову, ніби тримаєте сокиру. Зімкніть руки в “замок” та різко зробіть рух вниз, імітуючи розколення колоди. Необхідно виконати 10 повторень.