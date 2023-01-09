Опубліковані вправи на сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook.
Комплекс з 4-х вправ простий, проте дуже ефективний. Він допомагає організму подолати стрес м’язової пам’яті. До того ж рекомендована фіззарядка націлена на врівноваження психоемоційного стану.
Перелік фізичних вправ для запобігання стресу рекомендований лікарем-психотерапевтом Сергієм Мішуком.
Спробуйте виконувати фіззарядку самостійно та разом з дітьми. Завдяки регулярним заняттям ви досягнете психологічної рівноваги та подолаєте відчуття тривоги.
4 дієві вправи для боротьби зі стресом
- Дихання животом
Вправа направлена на встановлення балансу дихання. Необхідно 10-12 разів повільно вдихнути і видихнути, тримаючи руки на животі. Під час виконання слідкуйте за рухами живота вверх-вниз.
- “Трясці”
Спочатку потрібно почергово трясти ногами, не напружуючи м’язи. А потім виконати рухи вперед та назад по 10-15 раз в кожну сторону на обидві ноги.
- “Тополя на вітрі”
Виконуючи цю вправу, слід тримати спину рівно, а ноги — на ширині плечей. Інша назва вправи – “потягун”, бо техніка виконання відповідає цим рухам: дитина повинна повільно підняти одну руку та ніби “впертися” нею в небо, а іншою — в землю. Потім змінити положення рук та повторити вправу в протилежний бік.
- “Сокира”
Остання вправа допоможе розслабитися та позбутися напруження. Закиньте руки за голову, ніби тримаєте сокиру. Зімкніть руки в “замок” та різко зробіть рух вниз, імітуючи розколення колоди. Необхідно виконати 10 повторень.
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