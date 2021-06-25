Про це повідомляє ABC News.
Мер Сесілія Вега розповіла, що їй стало відомо про нових жертв трагедії вранці, 25 червня.
“На жаль, я прокинулася і дізналась, що вночі з-під завалів витягнули три тіла. Це жахлива новина для родин, які чекають бодай на якусь надію”, – сказала очільниця округу. Вона додала, що ідентифікувати трьох загиблих поки не вдалося.
У багатоквартирному комплексі, який завалився, було 135 квартир. З них 55 наразі повністю зруйновано.
Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 37 осіб. Чотирьох з них ушпиталили.
До пошуково-рятувальної операції залучено 130 пожежників. Вони розбивають бетонні завали та намагаються знайти живих людей. До пошуків долучили кінологів. Також на місці є інженери, які стежать за тим, аби під завалами не опинилися самі рятувальники.
Багатьом з тих, кого рятувальники дістали з-під завалів, особисто телефонував президент США Джо Байден. Він просив повідомити йому, якщо буде в чомусь потреба.
Причина обвалу досі не встановлена. Поліційне управління Маямі-Дейд веде розслідування інциденту. Будинку було 40 років. Цьогоріч він мав пройти переатестацію та отримати план ремонту. За однією з версій, будівлю було пошкоджено водою, але це звичайне явище для будинку на березі океану.
- Вчора у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Внаслідок обвалу три людини померли, а 99 – досі під завалами. На місці працюють рятувальники.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.