Вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок обвалу 12-поверхового будинку в Маямі. 159 осіб залишаються зниклими безвісти. Встановити контакт з ними досі не вдалося.

Про це повідомляє ABC News.

Мер Сесілія Вега розповіла, що їй стало відомо про нових жертв трагедії вранці, 25 червня.

“На жаль, я прокинулася і дізналась, що вночі з-під завалів витягнули три тіла. Це жахлива новина для родин, які чекають бодай на якусь надію”, – сказала очільниця округу. Вона додала, що ідентифікувати трьох загиблих поки не вдалося.

У багатоквартирному комплексі, який завалився, було 135 квартир. З них 55 наразі повністю зруйновано.

Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 37 осіб. Чотирьох з них ушпиталили.

До пошуково-рятувальної операції залучено 130 пожежників. Вони розбивають бетонні завали та намагаються знайти живих людей. До пошуків долучили кінологів. Також на місці є інженери, які стежать за тим, аби під завалами не опинилися самі рятувальники.

Багатьом з тих, кого рятувальники дістали з-під завалів, особисто телефонував президент США Джо Байден. Він просив повідомити йому, якщо буде в чомусь потреба.

Причина обвалу досі не встановлена. Поліційне управління Маямі-Дейд веде розслідування інциденту. Будинку було 40 років. Цьогоріч він мав пройти переатестацію та отримати план ремонту. За однією з версій, будівлю було пошкоджено водою, але це звичайне явище для будинку на березі океану.