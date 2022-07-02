Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

За словами Вадима Ляха, окупанти обстріляли Слов’янськ касетними снарядами увечері 1 липня.

“Слов’янськ обстрілюють касетними снарядами. Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям. Але дуже небезпечні для людей”, – написав він.

Під обстрілами опинились мікрорайон Лимани – це вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського.

Як зауважив Лях, це абсолютно мирний та приватний районний сектор, де немає жодного військово об’єкту.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 мирних мешканців. Ще 7 осіб були поранені.

Він додав, що майже всі вбиті та поранені під час обстрілів перебували на вулицях, тому закликав місцевих мешканців не виходити за межі домівок без нагальної потреби.

“Уникайте масових скупчень народу. Через це поки що призупинено видачу гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок подивимося за обставинами”, – резюмував Вадим Лях.