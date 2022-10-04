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Всесвітній день тварин: спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього добробуту. Відзначається щорічно 4 жовтня. Історія цього дня починається з 1925 року, коли його вперше організував у Берліні німецький письменник і зоозахисник Генріх Ціммерманн.

Спочатку Ціммерманн проводив день 24 березня, але 1929 року переніс його на 4 жовтня. Він активно просував свою ідею, і 1931 року міжнародний конгрес прихильників руху захисту прав тварин, який проходив у Флоренції (Італія), одноголосно ухвалив пропозицію оголосити 4 жовтня всесвітнім днем тварин.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Лесото – День Незалежності

Мозамбік – День миру і злагоди

Цього дня у світі:

1535 — надруковано першу англомовну Біблію (“Біблія короля Якова”).

1582 — Папа Римський Григорій XIII оголосив про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат: з моменту введення юліанського календаря до XVI століття “набігла” різниця в 10 днів порівняно з астрономічною датою. Згідно з нововведенням Папи, після 4 жовтня 1582 року одразу ж наступало 15 жовтня. Новий календар отримав назву “григоріанського”.

1675 — нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс запатентував кишеньковий годинник

1772 — під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголосив про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина, який мав право претендувати на Галицько-Волинське князівство — Руське королівство — з часів Середньовіччя.

1780 — після загибелі свого керівника члени експедиції британського мореплавця Джеймса Кука повернулися на батьківщину

1812 (21 вересня за ст. ст.) — в Криму заклали Нікітський ботанічний сад

1830 — у результаті повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I було проголошено незалежність Бельгії

1875 — декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновано університет у Чернівцях (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

1883 — вперше вирушив у рейс “Східний експрес”, що з’єднав Османську імперію з Західною Європою

1890 — у Львові створено Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію

1900 — розпочала роботу Львівська опера

1904 — у Швеції створено футбольний клуб “Ґетеборґ”

1910 — у Португалії скинуто королівську владу, країну проголошено демократичною республікою

1911 — у Лондоні введено в дію перший у світі ескалатор

1916 — заснований Романов-на-Мурмані, ниніншій Мурманськ

1927 — у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновано Міжнародну асоціацію соціального забезпечення

1937 — у газеті “Правда” з’явилася критична стаття, згідно з якою українську мову потрібно більше наблизити до російської (див. Харківський правопис)

1941 — в ході Другої Світової війни німецькі війська зайняли місто Запоріжжя

1947 — ЦК КП(б)У ухвалив рішення про створення 7 спеціальних оперативних груп для ліквідації членів Центрального та крайових проводів ОУН

1948 — Рада Міністрів СРСР прийняла ухвалу про виселення сімей “бандитських і націоналістичних елементів”

1957 — з космодрому Тюратам у Казахській РСР запущено перший у світі штучний супутник Землі під назвою “Супутник-1”. ООН проголосила цей день Днем початку космічної ери людства

1958 — із Лондона до Нью-Йорку розпочалися перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків

1965 — Папа Римський Павло VI видав буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа

1968 — відбувся перший політ пасажирського літака Ту-154

1989 — у Києво-Печерській лаврі відкрито духовну семінарію Руської Православної церкви

1991 — лідери всіх республік СРСР, крім балтійських, підписали договір про економічне співробітництво

1992 — Конфедерація народів Кавказу зажадала від Росії та Грузії визнання незалежності Чеченської республіки Ічкерія, Республіки Абхазія та Південної Осетії.

1993 — після 10-годинної атаки урядові війська взяли штурмом будівлю Верховної Ради РФ. Були заарештовані лідери антиєльцинської опозиції.

1994 — У Швейцарії спалили себе 48 членів секти “Орден Храму Сонця”

2001 — британські вчені розшифрували генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму

2001 — катастрофа пасажирського літака Ту-154 авіакомпанії “Сибір” над Чорним морем під час навчальних стрільб ПС ЗС України

Яке сьогодні церковне свято:

4 жовтня – пам’ять святого апостола Кодрата. Він народився в першій половині I століття, був одним з апостолів сімдесяти. Став єпископом в Афінах, активно захищав християн. Протягом усього життя багато робив для християнства, читав свої проповіді в Афінах і Магнезії, там же був єпископом. За віру зазнав багато страждань, помер в епоху правління імператора Адріана.

Прикмети:

Якою буде погода 4 жовтня, таким буде і весь місяць.

Якщо листя на деревах майже не залишилось, то скоро почнуться дощі.

Якщо дуже багато грибів у лісі, то до заморозків.

Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним.

Сонце оранжевого кольору і світить яскраво – чекайте сильних вітрів.

День теплий, але дме вітер – зима буде холодною.

Різке похолодання на Іпата і Кіндрата – зима настане рано.

Багато горіхів, але мало грибів – зима буде сніжною і суворою.

Традиції:

У цей день здавна прийнято було прибирати у своїх будинках і приміщеннях для худоби.

Наші предки розводили багаття, щоб підсушити снопи зерна.

4 жовтня не рекомендується позичати гроші та здійснювати великі витрати.

Не можна від цього дня різати домашню птицю, тому що в сім’ї станеться нещастя.

Довго стояти на порозі також не рекомендується – накличете біду.

Іменини цього дня відзначають:

Данило, Йосип, Андрій, Дмитро, Назар, Кондрат, Розалія.