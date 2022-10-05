Протягом 4 жовтня росіяни вбили одного мирного жителя Донецької області - на станції Майорськ у Зайцевому.

Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Telegram.

Водночас за його словами, ще шестеро людей отримали поранення.

Крім того, у Святогірську в ході ексгумації виявлено тіла чотирьох убитих цивільних.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — запевнив голова ОВА.

Від початку повномасштабного російського вторгнення окупанти вбили 923 цивільних у Донецькій області, а 2 320 поранено.