Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Telegram.
Водночас за його словами, ще шестеро людей отримали поранення.
Крім того, у Святогірську в ході ексгумації виявлено тіла чотирьох убитих цивільних.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — запевнив голова ОВА.
Від початку повномасштабного російського вторгнення окупанти вбили 923 цивільних у Донецькій області, а 2 320 поранено.
- Цієї ночі, 5 жовтня, російські окупанти двічі атакували Київщину іранськими дронами-камікадзе. Обидві атаки відбулись на Білу Церкву.
- Вранці 5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури.
- В Україні триває 224-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу українські захисники ліквідували 61 000 загарбників.