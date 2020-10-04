Сьогодні, 4 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день тварин, а ще в цей день починається Всесвітній тиждень космосу.

Про це розповідають #Букви.

В Україні відзначають День вчителя, День територіальної оборони України,у США – День любителів гольфу, День поліпшення Вашого офісу, День “Десять-чотири”, День тако, День горілки, в Швеції – День булочок з корицею, у Британії – День бабусь і дідусів, у Мозамбіку – День миру і злагоди, у Фінляндії – свято Балтійського оселедця, в ПАР – День бабусь і дідусів, у Люксембурзі – День батька, в Лесото – День Незалежності, в Італії – Фестиваль винограду, в Ірландії – День дітей, у Німеччині – Свято врожаю.

Цей день в історії:

1535 — надруковано першу англомовну Біблію.

1582 — Папа Римський Григорій XIII оголосив про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат: з моменту введення юліанського календаря до XVI століття набігла різниця в 10 днів порівняно з астрономічною датою. Згідно з нововведенням Папи, після 4 жовтня 1582 року одразу ж наступало 15 жовтня. Новий календар отримав назву “григоріанського”.

1675 — нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс запатентував кишеньковий годинник.

1812 — в Криму заклали Нікітський ботанічний сад.

1830 — у результаті повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Вільгельма I Оранського було проголошено незалежність Бельгії.

1890 — у Львові створено Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію.

1900 — розпочала роботу Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії КрушельницькоїЛьвівська опера.

1910 — у Португалії скинуто королівську владу, країну проголошено демократичною республікою.

1941 — в ході Другої Світової війни німецькі війська зайняли місто Запоріжжя.

1948 — Рада Міністрів СРСР прийняла ухвалу про виселення сімей “бандитських і націоналістичних елементів”.

1957 — з космодрому Тюратам в Казахській РСР запущено перший у світі штучний супутник Землі під назвою “Супутник-1”. ООН проголосив цей день Днем початку космічної ери людства.

1965 — Папа Римський Павло VI видав буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять апостола від 70-ти Кіндрата Афінського, єпископа, і святих мучеників Іпатія та Андрія. Інші назви свята: “Кондрат”, “Кондратів день”, “Гнат і Кондрат”, “Гнат”.

Що сьогодні не можна робити

Якщо хочете зберегти надовго молодість і красу, нічого не їжте до самого заходу сонця. Дівчатам не можна ходити на вулицю, а в ліс особливо. У цей день грає нечисть, може пожартувати, завести в гущавину, вкрасти дитину. Будьте обережнішими. Також не можна нічого дарувати й самі не приймайте подарунки.

Погодні прикмети на цей день:

ясно і тепло, але з північним вітром – зима буде морозною;

вдень прохолодно, а до ночі теплішає – до швидкої негоди;

різко похолоднішало – зима настане рано;

яка погода весь день стоїть, такою і на місяць уперед буде;

багато горіхів, а грибів немає – зима буде сніжна і сувора.

Іменини у Андрія, Данила, Дмитра, Йосипа, Олексія, Віктора, Євсевія, Назара, Розалії та Франциска.