Вже протягом 40 днів кияни використовують метрополітен в якості укриття, аби вберегтися від російських обстрілів. Фотокор #Букв побував на одній зі станцій київського метро, де містяни вимушено проживають вже більше ніж місяць.

Про це повідомляють #Букви.

Метро слугує укриттям для жителів Києва від першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України. Ось вже 40 днів кияни рятуються від російських обстрілів у столичній підземці.

Задля того, щоб зробити своє проживання в метро більш комфортним, кияни принесли до метро стільці, матраци, подушки, ковдри та теплий одяг.

Також в метро можна побачити поодинокі намети.

Загалом на станції проживає кілька десятків людей. Серед них є дві вагітні жінки, яким вже невдовзі доведеться народжувати. В метро зараз також живуть і діти, для яких сьогодні на станції працювали аніматори. Малеча зробила Герб України з конструктора. Він стоїть над тимчасовими “ліжками” жителів станції метро.

Поїзди курсують в середньому щогодини, проте, як раніше повідомляли у КМДА, графік може оперативно змінюватись “за потреби”. Поїзди не зупиняються на станціях “Майдан Незалежності”, “Площа Льва Толстого”, “Палац спорту” та “Кловська”.