Сорок дипломатів і співробітників російського посольства в Бухаресті мають покинути Румунію в суботу, 1 липня, за запитом уряду, оскільки зв’язки між двома країнами погіршилися після вторгнення Росії в Україну.

Джерело: The Straits Times

Одинадцять дипломатів і 29 технічних і адміністративних співробітників разом із своїми сім’ями “покинуть Румунію на борту цивільного літака, що належить російській авіакомпанії”, повідомило МЗС Румунії.

Рішення “відображає нинішній рівень двосторонніх відносин після того, як Москва розпочала агресивну війну проти України”, – заявили в МЗС Румунії.

Влада направила запит 8 червня, давши Москві 30 днів на виконання.

Як і інші європейські країни після вторгнення Росії в Україну, член НАТО Румунія вислала російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

Чисельність персоналу російського посольства скоротили більш ніж наполовину.