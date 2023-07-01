Джерело: The Straits Times
Одинадцять дипломатів і 29 технічних і адміністративних співробітників разом із своїми сім’ями “покинуть Румунію на борту цивільного літака, що належить російській авіакомпанії”, повідомило МЗС Румунії.
Рішення “відображає нинішній рівень двосторонніх відносин після того, як Москва розпочала агресивну війну проти України”, – заявили в МЗС Румунії.
Влада направила запит 8 червня, давши Москві 30 днів на виконання.
Як і інші європейські країни після вторгнення Росії в Україну, член НАТО Румунія вислала російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.
Чисельність персоналу російського посольства скоротили більш ніж наполовину.
- Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування обмежувальних заходів проти 40 фізичних та 382 юридичних осіб з РФ.
- Дізнавшись, де живуть родини російських дипломатів, 73-річний житель Осло, норвежець Кетіл Крейн почав приносити під їхні вікна динаміки, з яких лунають звуки “повітряної тривоги”.
- У Румунії запрацювала “Нова пошта”. Перше відділення відкрили в столиці країни Бухаресті.