Всі нові підрозділи армії РФ, що формуються, оснащуються ще радянськими зразками озброєння, саме тому 40% бойової техніки – не боєздатна.

Про це повідомляє пресслужба ГУР з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького.

У ГУР розповіли, що армія РФ намагається створювати нові військові частини та з’єднання через те, що зазнає військових невдач та великих втрат особового складу й техніки.

Проте за словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, новий армійський корпус Росія зможе сформувати лише до кінця листопада цього року.

“Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс й укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста необхідно 3-4 місяці”, – розповів Вадим Скібіцький.

Також він зазначив, що основною проблемою російської армії є комплектування технікою та озброєнням. Адже вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на територію України в лютому-березні.

Саме тому зараз всі підрозділи, що формуються, оснащуються ще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська.

“За нашими оцінками 40% бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу”, – підсумував представник ГУР МО України.