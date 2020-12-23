Найбільше в нинішній владі українцям не подобається її некомпетентність, а подобається – "бажання змін".

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 16-20 грудня 2020 року.

Так, оцінюючи ознаки, які не подобаються у владі, 40% респондентів заявили, що їм не подобається некомпетентність (з червня цей показник зріс на 3%).

Ще 36% опитаних заявили, що їм не подобається залежність влади від олігархів.

По 28% респондентів поінформували, що їм не подобається корумпованість і хаотичність влади. Ще 14% опитаних не подобається її неефективність, а 8% – відсутність патріотизму.

Оцінюючи те, що подобається в нинішній владі, 46% опитаних відзначили, що їм найбільше подобається “бажання змін”, 17% – що порядність, 13% – незалежність від олігархів.

“При цьому, за останні півроку зменшились оцінки неефективності, натомість зросли – некомпетентності, корумпованості і хаотичності”, – відзначають соціологи.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.