В Україні 1827 банківських відділень, що є 40% від їхньої кількості, готові до потенційного блекауту. Приміщення додатково оснащені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

40% відділень банку готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах тривалих відключень світла. Спільна банківська система POWER BANKING створена, аби працювати в умовах перебоїв з енергопостачанням.

У пресслужбі наголосили, що за останній місяць мережа відділень зросла у понад 1,5 раза, тобто на 640 банківських відділень.

“Сьогодні вже 40% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту”, — йдеться в повідомленні.

Банківські відділені є майже у майже 300 населених пунктах усіх регіонів України. Національний банк визначав за мету досягти позначки у 35% від мережі кожного з банків.