Про це повідомила пресслужба НБУ.
40% відділень банку готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах тривалих відключень світла. Спільна банківська система POWER BANKING створена, аби працювати в умовах перебоїв з енергопостачанням.
У пресслужбі наголосили, що за останній місяць мережа відділень зросла у понад 1,5 раза, тобто на 640 банківських відділень.
“Сьогодні вже 40% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що знаходяться на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії) готові надавати клієнтам фінансові послуги в умовах потенційного блекауту”, — йдеться в повідомленні.
Банківські відділені є майже у майже 300 населених пунктах усіх регіонів України. Національний банк визначав за мету досягти позначки у 35% від мережі кожного з банків.
“Деякі банки ще наближаються до визначеного рівня, але всі разом по системі ми вже перевищили цей показник! Отже, кількість відділень POWER BANKING зростатиме й надалі”, – заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.
На сьогодні до проєкту приєдналися майже всі банки, що, теж сприяло швидкому розширенню мережі.
- Наприкінці грудня 2022 року НБУ разом з системними банками створили спільну мережу з тисячі відділень. Вони працюватимуть у випадку тривалих відключень світла.