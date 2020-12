Про це повідомляє видання Vice.

40 позивачок заявили що Pornhub свідомо поширив відео з Girls Do Porn, а також не змодерував зображення.

Загалом вони вимагають відшкодування збитків на суму понад 40 мільйонів доларів – щонайменше 1 мільйон доларів кожній – а також гроші, які Mindgeek заробляв на розміщенні та просуванні відеороликів з їхньою участю. Позивачки також вимагають, щоб компанія покрила всі судові витрати.

“Позивачі зазнали збитків, зокрема серйозні емоційні переживання, психологічні травми, спроби самогубства, соціальну та сімейну остракізацію”, – йдеться у скарзі.

Подана 15 грудня до окружного суду Південного округу Каліфорнії адвокатами Брайаном Холмом та Джоном О’Брайеном, скарга на 43 сторінки деталізує страждання жертв Girls Do Porn і стверджує, що кожна з 40 позивачок намагалася звести рахунки з життям через розповсюдження їхніх інтимних відеозаписів без дозволу в Інтернеті, зокрема в мережі порносайтів Mindgeek.

Girls Do Porn – це сайт, який фактично займався секс-торгівлею. Організатори змушували десятки жінок у віці до 18 років займатися сексом на камеру і брехали їм про те, що ці відео не будуть розповсюджуватися. Після зйомок відео були завантажені на власний сайт Girls Do Porn, а також Pornhub, де Girls Do Porn монетизували свої відео як “партнера контенту” Pornhub. Pornhub також просував Girls Do Porn як партнера по контенту, навіть після того, як жінки у відео Girls Do Porn висловились про зловживання та подали до суду.

У скарзі стверджується, що з 2009 по 2016 рік Mindgeek знав, що Girls Do Porn примушує та залякує моделей до сексу на камеру. Тому компанія теж брала участь у руйнуванні життя моделей. Моделі неодноразово зверталися у Pornhub з вимогою видалити відео, але компанія не реагувала.

Одна із позивачок Джейн Доу стверджує, що вона зв’язалася з Pornhub через портал щодо видалення відео.

“Я збираюся вбити себе, якщо це залишиться тут. Мене обдурили і сказали, що це буде тільки на DVD-дисках в іншій країні. Будь ласка, благаю вас, будь ласка”, – написала вона.

Через кілька днів вона написала Tube8, іншому сайту Mindgeek.

“Вони обдурили мене і сказали, що відео будуть на DVD лише в іншій країні. Будь ласка, це руйнує моє життя”, – написала модель.

Через рік дівчина знову написала у платформу. Вона написала, що всі її родичі, друзі та колеги бачили ці ганебні відео. Вона не може так більше жити.

У скарзі йдеться, що відео зберігалося доти, доки власники Girls Do Porn не були заарештовані ФБР у жовтні 2019 року. Позивачі цієї скарги вважають, що Mindgeek отримав “десятки, якщо не сотні” подібних запитів про видалення відео від жертв протягом багатьох років.

“Girls Do Porn (і MindGeek) знали, що публікація відео без згоди моделі призведе до руйнування життя жертви. Після цього жертв Girls Do Porn цькували однолітки та незнайомі люди. Від жертв відмовилися родичі та друзі, багато хто втратив роботу, а деяких виключили з коледжу. Невпинне переслідування призвели до того, що деякі жертви стали самогубцями”, – йдеться у скарзі.

Згідно зі скаргою, Mindgeek свідомо скористалася послугами Girls Do Porn для власної вигоди.

У жовтні 2019 року ФБР заарештувало організаторів Girls Do Porn за федеральні випадки торгівлі людьми. Власник Майкл Пратт входить до списку найбільш розшукуваних осіб ФБР. Минулого місяця співорганізатор Андре Гарсія визнав свою провину. У цьому році, після цивільного суду, суддя штату Каліфорнія наказав організаторам компанії виплатити 22 жінкам 12,7 млн доларів компенсацій.

Скарга не лише описує травму, з якою стикалися ці жінки, вона також додає кілька нових тверджень до історії про Girls Do Porn та її ділові стосунки з Mindgeek і, зокрема, з Pornhub. Згідно зі скаргою, приблизно у 2018 році, поки тривав розгляд справи проти Girls Do Porn, Mindgeek намагався придбати Girls Do Porn, але відступив, дізнавшись про шахрайство компанії.

“MindGeek уклав догорів з метою придбання відеотеки Girls Do Porn. Але під час ретельної перевірки MindGeek дізнався про шахрайство та примус, який Girls Do Porn використовує для вербування моделей”, – йдеться у скарзі.

Але інформація про шахрайство Girls Do Porn не завадила Mindgeek продовжувати співпрацювати та просувати компанію. Лише через два місяці, після звинувачення ФБР у торгівлі продукцією сексуального характеру, Pornhub видалив офіційний канал Girls Do Porn.

У понеділок Pornhub видалив весь неперевірений вміст з платформи – майже 75% своїх відео – в рамках нової зміни політики щодо спроби зробити сайт безпечнішим та зупинити поширення образливого вмісту. Girls Do Toys, спільне підприємство з Girls Do Porn, в якому представлені багато тих самих жінок, все ще перебуває на Pornhub, навіть після очищення вмісту.

У скарзі також стверджується, що Girls Do Porn придбали вебсайт для переслідування дорослих моделей. Мова йде про PornWikiLeaks.com, створений у листопаді 2015 року.

“У січні 2016 року на форумах PornWikiLeaks.com, де переслідували жертв, почали з’являтися рекламні посилання на платні сайти для підписки Girls Do Porn”, – йдеться у скарзі.

У 2019 році компанія для виробництва фільмів для дорослих Bang Bros придбала PornWikiLeaks, закрила його та опублікувала відео жорсткого диска, який горить. Таким чином компанія показала, що всі попередні відео видалено назавжди.