Близько 400 американських сімей вже понад рік чекають завершення процесу усиновлення дітей з Китаю. Спершу їм обіцяли затримку не більше ніж тиждень.

На це звернули увагу журналісти американського телеканалу CNN.

Про проблему батьків, які вже понад рік не можуть забрати всиновлену дитину, журналісти розповіли на прикладі Еммі й Стівена Велч. У пари є п’ятеро дітей, але напередодні пандемії вони вже зібрали валізи й забронювали готель у Китаї, щоб забрати звідти шосту дитину – 7-річну дівчинку Пенелопу.

На початку березня 2020 року Китай на тиждень зупинив програму усиновлення дітей іноземними громадянами. Але навіть через рік проблема не розв’язана.

“Кожен раз, коли я заходжу в її кімнату і бачу там її рожеве ліжко, в якому ніхто не спав, і шафи повні одягу, з якого вона вже, ймовірно, виросла …. Це просто жахлива реальність”, – зазначила Еммі.

Вони розповіли, що їхня донька повинна була приїхати до США в 6 років. Зараз їй 7 років, вона спілкується з названими батьками, малює їх будинок і уявляє, як вони будуть разом веселитися на святах.

За даними Держдепартаменту, близько 400 американських сімей чекають, щоб забрати усиновлених дітей з Китаю.

У більшості випадків американські сім’ї всиновлюють китайських дітей, які народилися з певними проблемами зі здоров’ям. Вони зобов’язуються надати дитині якісне медичне обслуговування вже на території США.

У лютому 2021 року китайський уряд повідомив, що іноземні усиновлення припинені через коронавірус, але не надав жодної інформації про те, коли процес зможуть відновити.

“Перш ніж відновити реєстрацію усиновлення, ми будемо активно співпрацювати з місцевими управліннями у цивільних справах і агентствами по захисту дітей з питань реабілітації прийомних сімей”, – йдеться в листі.

Держдепартамент США повідомив, що американська сторона “ясно дала зрозуміти” Китаю “важливість відновлення міжнародних усиновлень, як першочергового завдання, щойно це буде можливо”. Вони мають намір працювати з Китаєм над пошуком рішення.