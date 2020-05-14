Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Рейси з українцями прибули зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха і Дубая.
Всім пасажирам провели температурний скринінг.
Практично всі українці взяли на себе зобов’язання встановити мобільний додаток “Дій вдома” і перебувати в самоізоляції за вказаними в ньому адресами.
На обсервацію погодилися лише двоє українців, які прилетіли з Туреччини.
Також в Держприкордонслужбі зазначили, що за останні 24 години на в’їзд і на виїзд з України було оформлено майже 16 тис. осіб.
- Раніше Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України через пандемію коронавірусу.