За минулу добу 400 українців повернулися в країну з ОАЕ, Єгипту і Туреччини. Вони взяли на себе зобов'язання бути на самоізоляції протягом 14 днів.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Рейси з українцями прибули зі Стамбула, Шарм-ель-Шейха і Дубая.

Всім пасажирам провели температурний скринінг.

Практично всі українці взяли на себе зобов’язання встановити мобільний додаток “Дій вдома” і перебувати в самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

На обсервацію погодилися лише двоє українців, які прилетіли з Туреччини.

Також в Держприкордонслужбі зазначили, що за останні 24 години на в’їзд і на виїзд з України було оформлено майже 16 тис. осіб.