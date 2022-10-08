Деякі telegram-канали поширюють неправдиву інформацію щодо отримання виплат від держави у розмірі чотирьох тисяч гривень через програму "єПідтримка".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У подібних публікаціях щодо отримання чотирьох тисяч гривень зазначено, що, перейшовши за посиланнями, будь-який громадянин України може отримати допомогу, однак всі посилання налаштовані так, що “перехід” відбувається до певного telegram-каналу.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що через застосунок “Дія” неможливо оформити грошову допомогу в розмірі 4000 грн, проте можна отримати 1800 грн як допомогу по безробіттю та 2200 грн – як допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Варто пам’ятати, що подібні публікації містять маніпулятивний механізм “клікбейт” та не мають жодного відношення до державних виплат, оскільки створені для реклами telegram-каналу та спрямовані на довірливих громадян.

“Такий контент знижує довіру населення до держави та має чіткі ознаки дезінформації. Закликаємо критично ставитися до подібних повідомлень та перевіряти інформацію на офіційних сторінках відомств. Реагуючи на “клікбейтні” назви, ви можете стати жертвою шахраїв”, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.