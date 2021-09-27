Більшість українців вважає, що події в нашій державі йдуть у неправильному напрямку - так вважає 60,8% опитаних. Нестерпним становище вважають 41,6% українців.

Про це свідчать дані соцопитування центру “Социс”.

Лише 22,8% – вважають, що рух України є правильним.

Також 41,6% опитаних респондентів заявляють, що терпіти нинішнє становище в Україні вже просто неможливо, а 41,5% – вважають, що жити стало важко, але можна терпіти, і лише 13% респондентів сказали, що все не так і погано.

Крім того, 87,5% опитаних заявили, що відчувають негативні емоції до нинішньої влади. Розчарування відчувають 44,1% українців, тривогу – 15,5%, відчай – 9,1%, байдужість – 8,2%, страх – 5,5%, ненависть – 5,2%.

Лише 21,3% респондентів заявили, що відчувають надію по відношенню до нинішньої влади в Україні; цікавість – 5,9%, а оптимізм – 5,7%, симпатизують українській владі – 3,4% опитаних, відчувають впевненість – 2,5%, а гордість – 1,1%.

Соціологічне опитування проводилося центром “Социс” у період з 16-го по 21-е вересня 2021 року. Загалом було опитано 2000 респондентів по всій країні, за виключенням окупованого Криму та частин Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки 2,4%.