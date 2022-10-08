413 осіб, які опинилися в полоні у різні роки з початку збройної агресії Росії проти України з 2014 року та були звільнені або досі незаконно утримуються окупантами, отримають по 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У повідомленні зазначається, що Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, на засіданні 7 жовтня ухвалила рішення про надання виплат ще 413 особам.

Зокрема, 358 українців визнані Міжвідомчою комісією позбавленими свободи внаслідок збройної агресії РФ, серед яких 35 жінок. До них також входять громадяни України, звільнені під час великого обміну, завдяки якому вдалося визволити з неволі 215 осіб. Усі вони отримали одноголосну підтримку серед членів комісії.

У Мінреінтеграції зауважили, що серед звільнених є й 6 іноземців, що потрапили у полон, коли проходили військову службу в ЗСУ. Вони також визнані Міжвідомчою комісією позбавленими свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Всім їм виплатять одноразову грошову допомогу по 100 тисяч гривень.

Крім того, комісія призначила виплати по 100 тисяч гривень на правову допомогу 49 родинам незаконно ув’язнених українців.Зараз вони утримуються за ґратами окупаційною адміністрацією чи органами влади Росії через їхню громадську, політичну чи професійну діяльність.

Нагадаємо, з початку року Мінреінтеграції вже перерахувало 19,7 млн грн звільненим з полону українцям і 6,8 млн грн тим, хто ще в неволі.