Станом на ранок 4 жовтня 2022 року 418 дітей загинуло та понад 786 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 404, Харківській — 251, Київській — 116, Миколаївській — 75, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 57, Запорізькій — 50, Дніпропетровській — 30.

Під час фіксації злочинів, вчинених на території Харківської області, стало відомо про загибель 19 вересня в результаті обстрілу ворогом м. Куп’янськ 16-річного хлопця.

Стало відомо, що в травні внаслідок детонації міни, на яку наїхав автомобіль з пасажирами, які намагалися евакуюватися з Куп’янська Харківської області, загинуло 5 людей, серед яких 17-річний хлопець.

3 жовтня окупанти обстріляли село Мар’янське Дніпропетровської області. Поранено 14-річну дівчину. 2 жовтня внаслідок артобстрілу військами РФ села Пречистівка Донецької області отримав мінно-вибухову травму 12-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.