Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 404, Харківській — 251, Київській — 116, Миколаївській — 75, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 57, Запорізькій — 50, Дніпропетровській — 30.
Під час фіксації злочинів, вчинених на території Харківської області, стало відомо про загибель 19 вересня в результаті обстрілу ворогом м. Куп’янськ 16-річного хлопця.
Стало відомо, що в травні внаслідок детонації міни, на яку наїхав автомобіль з пасажирами, які намагалися евакуюватися з Куп’янська Харківської області, загинуло 5 людей, серед яких 17-річний хлопець.
3 жовтня окупанти обстріляли село Мар’янське Дніпропетровської області. Поранено 14-річну дівчину. 2 жовтня внаслідок артобстрілу військами РФ села Пречистівка Донецької області отримав мінно-вибухову травму 12-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.
- У звільненому ще у вересні Куп’янську (Харківська область) продовжують знаходити жертв російських окупантів. Зокрема сьогодні у Куп’янському районі було виявлено обстріляну автомобільну колону.
- У ніч на 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу загинула родина з двома дітьми віком 9 і 8 років.