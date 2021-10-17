Про це повідомляє американське видання CNN.

Білл Клінтон вийшов з лікарні у супроводі своєї дружини Хіларі Клінтон, на запитання як він себе почуває відповів жестом, що все добре.

Виконавчий директор Департаменту медицини Каліфорнійського університету в Ірвіні, доктор Альпеш Н. Амін, який контролював медичну групу Клінтон, оприлюднив заяву після звільнення Клінтон:

“Президента Клінтона сьогодні виписали з медичного центру Каліфорнійського університету Ірвін. Його температура і кількість лейкоцитів нормалізувалися і він повертається додому в Нью-Йорк, щоб закінчити курс антибіотиків”, – заявив Амін.

Як відомо, 12 жовтня Білла Клінтона госпіталізували у відділення інтенсивної терапії Медичного центру Ірвінского університету Каліфорнії.

Причиною поганого самопочуття 42-го президента США була інфекція сечовивідних шляхів, яка поширилася на кровотік.