42 народних депутата взяли участь в менш ніж 50% голосувань Верховної Ради. З них 11 не проголосували жодного разу за місяць.

Про це поінформували в Комітеті виборців України.

Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в січні.

За даними КВУ 42 народних депутата взяли участь в менш ніж 50% голосувань Ради. З них 11 не проголосували ні разу за місяць, а саме:

Олександр Герега (група “За майбутнє”);

Микола Люшняк (група “Довіра”);

Юрій Солод ( “Опозиційна платформа – За життя);

Віктор Бондар (група “За майбутнє”);

Микола Кучер (група “За майбутнє”);

Владислав Бородін (“Слуга народу”);

Руслан Горбенко (“Слуга народу”);

Роман Костенко (“Голос”);

Анжеліка Лабунська ( “Батьківщина”);

Вадим Столар ( “Опозиційна платформа — За життя);

Любов Шпак ( “Слуга народу”).

При цьому в КВУ зазначають, що деякі з цих 11 нардепів були зареєстровані на засіданнях, проте не голосували. Причини їх відсутності не відомі.

Також КВУ відзначили 9 народних обранців, які не пропустили жодного голосування. це:

Софія Федина (“Європейська солідарність”);

Олександр Літвінов (“Слуга народу”);

Богдан Кицак (“Слуга народу”);

Володимир Ватрас (“Слуга народу”);

Олег Воронько (“Слуга народу”),

Максим Заремський (“Слуга народу”);

Олена Кріворучкіна (“Слуга народу”);

Сергій Алексєєв (“Європейська солідарність”)

Руслан Князевич (“Європейська солідарність”).

Всього в січні відбулося шість пленарних засідань Ради, на яких було проведено 299 голосувань. За цей час депутати прийняли за основу закони про службу зовнішньої розвідки та про легалізацію азартних ігор, а також в цілому був прийнятий закон про повну загальну середню освіту.