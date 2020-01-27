Про це поінформували в Комітеті виборців України.

Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в січні.

За даними КВУ 42 народних депутата взяли участь в менш ніж 50% голосувань Ради. З них 11 не проголосували ні разу за місяць, а саме:

  • Олександр Герега (група “За майбутнє”);
  • Микола Люшняк (група “Довіра”);
  • Юрій Солод ( “Опозиційна платформа – За життя);
  • Віктор Бондар (група “За майбутнє”);
  • Микола Кучер (група “За майбутнє”);
  • Владислав Бородін (“Слуга народу”);
  • Руслан Горбенко (“Слуга народу”);
  • Роман Костенко (“Голос”);
  • Анжеліка Лабунська ( “Батьківщина”);
  • Вадим Столар ( “Опозиційна платформа — За життя);
  • Любов Шпак ( “Слуга народу”).

При цьому в КВУ зазначають, що деякі з цих 11 нардепів були зареєстровані на засіданнях, проте не голосували. Причини їх відсутності не відомі.

Також КВУ відзначили 9 народних обранців, які не пропустили жодного голосування. це:

  • Софія Федина (“Європейська солідарність”);
  • Олександр Літвінов (“Слуга народу”);
  • Богдан Кицак (“Слуга народу”);
  • Володимир Ватрас (“Слуга народу”);
  • Олег Воронько (“Слуга народу”),
  • Максим Заремський (“Слуга народу”);
  • Олена Кріворучкіна (“Слуга народу”);
  • Сергій Алексєєв (“Європейська солідарність”)
  • Руслан Князевич (“Європейська солідарність”).

Всього в січні відбулося шість пленарних засідань Ради, на яких було проведено 299 голосувань. За цей час депутати прийняли за основу закони про службу зовнішньої розвідки та про легалізацію азартних ігор, а також в цілому був прийнятий закон про повну загальну середню освіту.