Про це поінформували в Комітеті виборців України.
Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в січні.
За даними КВУ 42 народних депутата взяли участь в менш ніж 50% голосувань Ради. З них 11 не проголосували ні разу за місяць, а саме:
- Олександр Герега (група “За майбутнє”);
- Микола Люшняк (група “Довіра”);
- Юрій Солод ( “Опозиційна платформа – За життя);
- Віктор Бондар (група “За майбутнє”);
- Микола Кучер (група “За майбутнє”);
- Владислав Бородін (“Слуга народу”);
- Руслан Горбенко (“Слуга народу”);
- Роман Костенко (“Голос”);
- Анжеліка Лабунська ( “Батьківщина”);
- Вадим Столар ( “Опозиційна платформа — За життя);
- Любов Шпак ( “Слуга народу”).
При цьому в КВУ зазначають, що деякі з цих 11 нардепів були зареєстровані на засіданнях, проте не голосували. Причини їх відсутності не відомі.
Також КВУ відзначили 9 народних обранців, які не пропустили жодного голосування. це:
- Софія Федина (“Європейська солідарність”);
- Олександр Літвінов (“Слуга народу”);
- Богдан Кицак (“Слуга народу”);
- Володимир Ватрас (“Слуга народу”);
- Олег Воронько (“Слуга народу”),
- Максим Заремський (“Слуга народу”);
- Олена Кріворучкіна (“Слуга народу”);
- Сергій Алексєєв (“Європейська солідарність”)
- Руслан Князевич (“Європейська солідарність”).
Всього в січні відбулося шість пленарних засідань Ради, на яких було проведено 299 голосувань. За цей час депутати прийняли за основу закони про службу зовнішньої розвідки та про легалізацію азартних ігор, а також в цілому був прийнятий закон про повну загальну середню освіту.
- У грудні вісім народних обранців пропустили близько 90% засідань Верховної Ради України.
- Тільки в грудні тільки половина народних депутатів України в грудні відвідали всі засідання Верховної Ради.