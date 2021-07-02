Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 4156 проголосували 269 народних депутатів.

Ініціатором законопроєкту є Кабінет Міністрів.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, йдеться в першу чергу про незаконне проникнення в Чорнобильську зону відчуження.

“Останнім часом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення почастішали випадки проникнення без відповідного дозволу відповідних органів або самовільного поселення у них, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення чи огорож зазначених зон. Однією з причин цього явища є м’якість покарання за вчинення вищевказаних протиправних дій”, – зазначається в записці.

В Кабміні вважають, що незаконне проникнення у вказані зони може бути “одним із факторів виникнення численних масштабних пожеж” там.

Відтак, уряд у своєму законопроєкті пропонує посилити відповідальність за незаконне проникнення в зону відчуження (збільшення штрафів). Крім того, подібні дії хочуть криміналізувати.

Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України:

Так, наразі за незаконне проникнення у зону відчуження або зону безумовного відселення для громадян передбачений штраф у розмірі від 340 до 510 гривень. Законопроєктом же пропонується загалом виключити цю статтю із КУпАП.

Натомість у Кримінальному кодексі пропонується змінити статтю 267-1 (“Порушення вимог режиму радіаційної безпеки”).

Згідно із запропонованими змінами:

1. Проникнення в зону відчуження чи зону безумовного відселення без надання передбаченого законом дозволу, або самовільне поселення у них, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення чи огорожі зазначених зон хочуть карати:

• штрафом від 1000 тисячі до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 42 500 гривень);

• або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років.

2. За переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження без дозволу або проведення дозиметричного контролю продуктів харчування рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби, рослин пропонується штраф у розмірі від 17 000 до 42 500 гривень (наразі штраф складає 850 – 1360 грн). Залишається покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

3. За придбання з метою використання або збуту вказаних у попередньому пунктів продуктів (якщо факт їх походження із зони відчуження заздалегідь відомий винній особі) пропонується запровадити штраф у розмірі 20 400 – 44 200 грн (зараз штраф складає 1190 – 1445 грн). Також залишається в силі покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.