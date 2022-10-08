421 дитина загинула та понад 790 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії російських військ в Україні

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 8 жовтня 2022 року більше ніж 1211 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 405, Харківській – 252, Київській – 116, Миколаївській – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Запорізькій – 54 та Дніпропетровській – 30.

6 жовтня в селі Підгірне Василівського району Запорізької області підірвалися на міні двоє дітей віком 5 та 10 років. Від отриманих травм діти померли.

7 жовтня внаслідок тяжкого поранення в лікарні м. Курахове Донецької області померла 16-річна дівчинка. Також 7 жовтня внаслідок обстрілу ворогом села Кирпотине Комишуваської ОТГ Запорізької області травмовано 1-річну дитину.

Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти. З них – 313 зруйновано повністю.