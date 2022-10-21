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429 дітей загинули внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні

429 дітей загинули та понад 817 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії російських військ в Україні.

П’ятниця, 21 жовтня 2022, 09:23
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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 21 жовтня 2022 року більше ніж 1246 дітей постраждали внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 417, Харківській – 259, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57 та Дніпропетровській – 31.

Крім того, стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом 15 березня села Липці Харківської області загинув 5-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. З них – 326 зруйновано повністю.

Теги: вбивство дітей, вбивство цивільних, воєнні злочини РФ, загиблі діти, Офіс генпрокурора, повномасштабна війна, російські загарбники, російсько-українська війна - наслідки

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