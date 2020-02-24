Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Українцям пропонували визначити рівень довіри до політиків і громадських діячів.
Зокрема, 43,5% опитаних відповіли, що не знають Андрія Єрмака. 17% українців – зовсім не довіряють Єрмаку, а 15,5% – швидше не довіряють.
Повністю довіряють новому голові Офісу Зеленського тільки 2% українців, 9,2% – швидше за все довіряють.
На другому місці по “незнанню” виявився політв’язень Олег Сенцов (12%).
- 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови свого Офісу. Новим головою Офісу президента призначено Андрія Єрмака.
- Андрій Єрмак озвучив ключові напрямки, якими буде займатися на новій посаді. Це припинення війни на Донбасі, зовнішньополітичний напрямок, регіональна політика, інвестиції.