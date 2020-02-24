43,5% українців не знають, хто такий новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Українцям пропонували визначити рівень довіри до політиків і громадських діячів.

Зокрема, 43,5% опитаних відповіли, що не знають Андрія Єрмака. 17% українців – зовсім не довіряють Єрмаку, а 15,5% – швидше не довіряють.

Повністю довіряють новому голові Офісу Зеленського тільки 2% українців, 9,2% – швидше за все довіряють.

На другому місці по “незнанню” виявився політв’язень Олег Сенцов (12%).