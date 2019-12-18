У 2019 43% опитаних українців розповіли, що їх улюблене зимове свято - Новий рік, тоді як для 40% українців це Різдво.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

На питання, яке зимове свято подобається найбільше, 43% респондентів відповіли Новий рік, 40% – Різдво, 7% – День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. При цьому, 3% не надають значення жодному з названих свят, а ще 3% не змогли відповісти.

У порівнянні з 2011 роком, кількість тих, для кого Новий рік – найулюбленіше свято, знизилося на 6%.

Опитування в регіонах показало, що в північно-західних, центральних і східних регіонах більше тих, хто називає Новий рік улюбленим святом. Більшість з них – міські жителі чоловічої статі в молодому віці.

Відповідно Різдву більше віддають перевагу громадяни із західних областей більш старшого віку і жіночої статі.

Аудиторія: жителі України від 18 років і більше. Вибірка репрезентативна за типом поселення, регіоном, віком, статтю. Вибірка: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 5-8 грудня 2019.