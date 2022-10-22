430 дітей загинули та понад 818 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії російських військ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 22 жовтня 2022 року більше ніж 1248 дітей постраждали внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 417, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57 та Дніпропетровській – 31.

Крім того, стало відомо, що внаслідок обстрілів ворогом 25 лютого села Новий Бурлук Харківської області було смертельно поранено 10-річну дівчинку.

16 жовтня внаслідок артобстрілів військами РФ села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області отримав поранення 16-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. З них – 326 зруйновано повністю.