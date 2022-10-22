Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Станом на ранок 22 жовтня 2022 року більше ніж 1248 дітей постраждали внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 417, Харківській – 260, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57 та Дніпропетровській – 31.
Крім того, стало відомо, що внаслідок обстрілів ворогом 25 лютого села Новий Бурлук Харківської області було смертельно поранено 10-річну дівчинку.
16 жовтня внаслідок артобстрілів військами РФ села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області отримав поранення 16-річний хлопець.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. З них – 326 зруйновано повністю.
- За минулу добу, 21 жовтня, у Донецькій області внаслідок злочинних дій російських загарбників загинуло троє мирних мешканців, ще 10 осіб отримали поранення.
- В Україні триває 241-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 67 070 окупантів.