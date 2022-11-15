Станом на ранок 15 листопада 2022 року за офіційною інформацією 431 дитина загинула в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 422, Харківській — 264, Київській — 116, Миколаївській — 77, Запорізькій — 70, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 64, Дніпропетровській — 31.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Стало відомо, що 28 травня внаслідок ворожих обстрілів села Миролюбівка Херсонської області загинула 8-річна дівчинка. 14 листопада в смт Ярова Лиманського району Донецької області через детонацію міни отримав поранення 9-річний хлопчик.

14 листопада біля села Новорайськ Херсонської області внаслідок наїзду цивільного автомобіля на вибуховий предмет отримали поранення різного ступеню тяжкості троє дітей віком 5 місяців, 5 та 10 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.