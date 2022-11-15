Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 422, Харківській — 264, Київській — 116, Миколаївській — 77, Запорізькій — 70, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 64, Дніпропетровській — 31.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Стало відомо, що 28 травня внаслідок ворожих обстрілів села Миролюбівка Херсонської області загинула 8-річна дівчинка. 14 листопада в смт Ярова Лиманського району Донецької області через детонацію міни отримав поранення 9-річний хлопчик.
14 листопада біля села Новорайськ Херсонської області внаслідок наїзду цивільного автомобіля на вибуховий предмет отримали поранення різного ступеню тяжкості троє дітей віком 5 місяців, 5 та 10 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.
- У ніч на 15 листопада військові РФ знову завдали удару по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Вони випустили по мирним містам та селам понад 60 снарядів.
- Росія тимчасово зупинила масовані ракетні обстріли України. У ЗСУ вважають, що ракетне «затишшя» пов’язане з тим, що ворог накопичує сили.