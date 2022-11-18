Станом на ранок 18 листопада 2022 року 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1270 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 423, Харківській – 265, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 32.

17 листопада внаслідок ракетного удару ворога по приватному будинку в місті Вільнянськ Запорізької області загинуло 10 людей, зокрема двоє дітей 11 та 17 років. Також 17 листопада внаслідок обстрілу окупантами міста Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка.

Крім того, 16 листопада через обстріл військами РФ міста Ізюм Харківської області отримала поранення 11-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.