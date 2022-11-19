Станом на ранок 19 листопада 2022 року 437 дітей загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1274 дитини постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 423, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 32.

18 листопада у селі Комиш-Зоря Запорізької області у власному житловому будинку впритул військовослужбовцями РФ розстріляно родину разом з двома дітьми віком 5 та 14 років.

Крім того, 17 листопада, у лікувальному закладі від отриманих поранень помер 4-місячний хлопчик. Він був поранений під час обстрілу ворогом села Циркуни Харківської області.

Також стало відомо про ще одну загиблу дитину внаслідок ракетного удару по приватному будинку 17 листопада в місті Вільнянськ Запорізької області.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.