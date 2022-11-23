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438 дітей загинули внаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 23 листопада 2022 року 438 дітей загинуло та понад 841 отримали поранення різного ступеню тяжкості в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Середа, 23 листопада 2022, 09:56
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Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 424, Харківській — 266, Київській — 117, Миколаївській — 77, Запорізькій — 76, Чернігівській — 68, Херсонській — 67, Луганській — 64, Дніпропетровській — 32.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

23 листопада внаслідок обстрілу військами РФ пологового відділення Вільнянської лікарні Запорізької області загинуло немовля. 22 листопада внаслідок обстрілу ворогом міста Херсон отримали поранення двоє хлопчиків віком 10 та 13 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Теги: війна, Діти, загиблі діти, Офіс генпрокурора, постраждалі діти, російська агресія, російсько-українська війна

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