438 дітей загинули внаслідок повномасштабної агресії РФ в Україні

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 424, Харківській — 266, Київській — 117, Миколаївській — 77, Запорізькій — 76, Чернігівській — 68, Херсонській — 67, Луганській — 64, Дніпропетровській — 32.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
23 листопада внаслідок обстрілу військами РФ пологового відділення Вільнянської лікарні Запорізької області загинуло немовля. 22 листопада внаслідок обстрілу ворогом міста Херсон отримали поранення двоє хлопчиків віком 10 та 13 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.
- У ніч на 23 листопада російські військові завдали ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Ворог випустив понад 30 снарядів.
- У ніч на 23 листопада російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Вільнянську (Запорізька область). Внаслідок злочинних дій росіян загинула новонароджена дитина.
- Протягом минулої доби російські військові вбили одного та поранили ще вісім жителів Донецької області.