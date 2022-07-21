Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому спростував неправдиву заяву про нібито його важкий стан здоров'я, яка через хакерські атаки на українські радіостанції пролунала в етері.

Відповідне відео Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram.

“Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше у реанімації через свій важкий стан здоров’я. Так ось, знаходжуся я у кабінеті”, – зазначив президент України.

Також він наголосив на тому, що так міцно, як зараз, він ще ніколи не почувався. Зеленський додав, що українців, які мають хороший стан здоров’я – 40 мільйонів, і це є поганою новиною для всіх тих, хто поширює подібні фейки.

“При всій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70. Слава Україні”, – зауважив Зеленський. Зазначимо, що президенту Росії Володимиру Путіну 7 жовтня має виповнитися 70 років.

Нагадаємо, що сьогодні хакери атакували українські радіостанції холдингу TAVR Media. В етері запустили повідомлення, що нібито президент Володимир Зеленський перебуває у реанімації, а обов’язки глави держави виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

У холдингу наголосили, що жодна інформація про проблеми зі здоров’ям Володимира Зеленського не відповідає дійсності. Нині співробітники відповідних служб працюють над розв’язанням цієї проблеми.