Відповідне відео Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram.
“Сьогодні Росія запустила чергові фейки, що держава не керується президентом Зеленським, бо він знаходиться в лікарні, точніше у реанімації через свій важкий стан здоров’я. Так ось, знаходжуся я у кабінеті”, – зазначив президент України.
Також він наголосив на тому, що так міцно, як зараз, він ще ніколи не почувався. Зеленський додав, що українців, які мають хороший стан здоров’я – 40 мільйонів, і це є поганою новиною для всіх тих, хто поширює подібні фейки.
“При всій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70. Слава Україні”, – зауважив Зеленський. Зазначимо, що президенту Росії Володимиру Путіну 7 жовтня має виповнитися 70 років.
Нагадаємо, що сьогодні хакери атакували українські радіостанції холдингу TAVR Media. В етері запустили повідомлення, що нібито президент Володимир Зеленський перебуває у реанімації, а обов’язки глави держави виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
У холдингу наголосили, що жодна інформація про проблеми зі здоров’ям Володимира Зеленського не відповідає дійсності. Нині співробітники відповідних служб працюють над розв’язанням цієї проблеми.
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