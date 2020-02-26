Оцінюючи ситуацію на Донбасі, 44% українців вважають, що на сході України відбувається війна між Україною й Росією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

43,6% респондентів, оцінюючи ситуацію на Донбасі, вважають, що на сході України відбувається війна між Україною й Росією, ще 18,7% – що там відбувається сепаратистський заколот за підтримки Росії.

13,8% поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна — конфлікт між проукраїнськи та проросійськи налаштованими громадянами України, 10% – війна між Росією і США і 5,8% – на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської народних республік.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької й Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.