Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1289 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Дніпропетровській – 32.
24 листопада внаслідок обстрілу ворогом міста Херсон отримав поранення 11-річний хлопчик, а внаслідок обстрілу міста Берислав Херсонської області – 16-річна дівчинка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.
- В Україні розпочалась 275-та доба повномасштабної російсько-української війни. За минулу добу українські воїни відбили наступ окупантів в одинадцяти населених пунктах на Донеччині та Луганщині.
- За даними Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP), з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні безвісти зникли понад 15 000 осіб.