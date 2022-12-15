Станом на ранок 15 грудня 2022 року 447 дітей загинуло та понад 856 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 426, Харківській — 267, Київській — 117, Миколаївській — 80, Запорізькій — 78, Херсонській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 33.

Втім, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

14 грудня внаслідок обстрілу ворогом Херсона загинув 8-річний хлопчик.

Під час фіксації воєнних злочинів, вчинених на території Миколаївської області, у селі Новопетрівка Баштанського району встановлено факт загибелі через обстріл окупантів трьох сестричок: двом старшим по 16, а молодшій – 14 років.

Стало відомо, що 24 листопада внаслідок обстрілу Херсона отримав поранення 17-річний підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю, пишуть в ОГП.