Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 426, Харківській — 267, Київській — 117, Миколаївській — 80, Запорізькій — 78, Херсонській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 33.
Втім, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
14 грудня внаслідок обстрілу ворогом Херсона загинув 8-річний хлопчик.
Під час фіксації воєнних злочинів, вчинених на території Миколаївської області, у селі Новопетрівка Баштанського району встановлено факт загибелі через обстріл окупантів трьох сестричок: двом старшим по 16, а молодшій – 14 років.
Стало відомо, що 24 листопада внаслідок обстрілу Херсона отримав поранення 17-річний підліток.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю, пишуть в ОГП.
- 15 грудня військові РФ знову завдали удару по центру Херсона. Цього разу ворог влучив поряд з будівлею ОВА.
- Росіяни продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Окупанти завдали ударів по позиціях ЗСУ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ.
- Протягом 14 грудня стало відомо, що військові РФ вбили двох мирних жителів Донецької області: у Бахмуті та Роздолівці.
- Протягом ночі 15 грудня російські загарбники обстріляли три громади Нікопольського району, що на Дніпропетровщині.
- Протягом 14 та 15 грудня російські військові завдавали ударів по території Очакова, а також атакували Чорноморку. За попередніми даними постраждалих немає.