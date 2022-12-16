Станом на ранок 16 грудня листопада 2022 року 449 дитини загинуло та понад 859 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 308 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 80, Запорізькій – 78, Херсонській – 74, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 34.

Також стало відомо про загибель 14 грудня двох хлопчиків 14 та 17 років біля міста Торецьк Донецької області. Вони підірвалися на протитанковій міні.

Крім того, 12 грудня внаслідок обстрілу ворогом міста Херсон отримали поранення двоє дітей 6 та 10 років. 15 грудня внаслідок обстрілу військами РФ міста Марганець Дніпропетровської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.