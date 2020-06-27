У США за минулу добу виявили понад 45 тис. нових випадків зараження у всіх 50 штатах, це одне з найвищих чисел заражених COVID-19, виявлених в країні за добу.

Про це повідомляє агенство Reuters.

На момент публікації цієї новини в США було зафіксовано в цілому 2 483 516 випадків захворювання COVID-19. Статистика померлих – 125 169 осіб, видужали – 670 809.

Також зафіксовано рекордне зростання випадків на цьому тижні в таких штатах: Алабама, Арізона, Каліфорнія, Джорджія, Айдахо, Міссісіпі, Міссурі, Невада, Оклахома, Південна Кароліна, Теннессі і Вайомінг.

США йдуть на 1-му місці в усьому світі за кількістю випадків захворювання коронавірусом. Більше, ніж у Бразилії (1 274 974), Росії (626 779), Індії (508 953), Великобританії (311 727), Перу (272 364), Чилі (263 360), Іспанії (248 469), Італії (267 766), Ірані (220 180) і Мексиці (208 392).

Телеканал зазначає, що протягом усього тижня в США виявляли високий показник інфікованих коронавірусом, і в багатьох штатах це вплинуло на плани влади щодо відновлення діяльності і зняття обмежень. Так, напередодні повідомлялося, що в Техасі та Флориді поки не будуть відкривати бари, які непрацюють вже кілька місяців, через новий спалах коронавірусу. У Сан-Франциско, зокрема, відкладають відкриття перукарень та барбершопів, які повинні були відновити роботу наступного тижня.

Влада ряду штатів, як повідомлялося раніше, призупинила зняття обмежувальних заходів через зростання числа нових випадків COVID-19, до тих пір, поки число заражень не почне стабільно знижуватися.