45,4 % респондентів вважають, що формат "Кримської платформи" не має жодного практичного впливу на повернення Криму до складу України.

Про це йдеться у дослідженні соціологічної компанії SOCIS.

24,7 % опитаних взагалі стосовно консультативного формату “Кримської платформи” нічого не можуть сказати. 19,8 % респондентів впевнені, що “Кримська платформа” наближає повернення Криму до складу України.

9,2% опитаних вважають, що консультативна платформа лише ускладнює повернення окупованого Криму до складу України.

Опитування проводилося з 16 по 21 вересня 2021 року в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих регіонів. Загалом було опитано 2000 респондентів. Похибка складає 2,4 %.

Раніше повідомлялося, що національне антикорупційне бюро не вбачає достатніх підстав для початку розслідування можливого корупційного злочину під час проведення “Кримської платформи”, організацією якого займався ФОП, обраний за результатами творчого конкурсу без здійснення процедури публічних торгів. Державна податкова служба розглядатиме запит #Букв щодо можливого ухилення від сплати податків під час проведення “Кримської платформи” як звернення і триматиме питання на контролі.

Раніше повідомлялося, що Держаудитслужба не перевіряла закупівлю послуг з розроблення концепції “Кримської платформи”, якою займався ФОП і яка коштувала 6,8 млн гривень.

Довідка. Кримська платформа – новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму.