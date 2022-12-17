Станом на ранок 17 грудня 2022 року 450 дітей загинули та понад 863 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 313 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 80, Запорізькій – 78, Херсонській – 74, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 39.

Крім того, 16 грудня внаслідок влучання ворожої ракети в житловий будинок в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області півторарічна дитина загинула. Ще четверо дітей віком від 3 до 10 років отримали поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.