Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 429, Харківській — 268, Київській — 117, Миколаївській — 81, Запорізькій — 81, Херсонській – 81, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.
Втім, ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Також через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
- Внаслідок російського обстрілу в Херсонській області постраждали двоє дітей: 13-річний хлопець та дівчинка 12 років.
- Уряд Республіки Корея подарував українським дітям 6 тисяч планшетів для навчання.
- Європейська комісія інвестує 100 мільйонів євро у відбудову українських шкіл, зруйнованих внаслідок широкомасштабної збройної агресії РФ.