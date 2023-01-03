Станом на ранок 3 січня 2023 року 452 дитини загинули та понад 876 отримали поранення різного ступеню тяжкості в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 429, Харківській — 268, Київській — 117, Миколаївській — 81, Запорізькій — 81, Херсонській – 81, Чернігівській — 68, Луганській — 65, Дніпропетровській — 40.

Втім, ці цифри не остаточні, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Також через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.