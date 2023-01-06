Станом на ранок 6 січня 2023 року 453 дитини загинуло та понад 877 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 330 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 268, Київській – 117, Херсонській – 83, Миколаївській – 81, Запорізькій – 81, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 40.

Зокрема, 5 січня, у місті Берислав Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу та влучання снаряда в житловий будинок загинула сім’я разом з 12-річним сином.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

Зазначимо, що протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.