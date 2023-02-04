Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 379 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 443, Харківській – 270, Київській – 123, Херсонській – 86, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 63.
Крім того, стало відомо, що 31 січня внаслідок обстрілу міста Бахмут Донецької області загинув 12-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.
- Співробітники кіберполіції та оперативних служб проаналізували опубліковану в інтернеті та ЗМІ інформацію про те, що РФ використовує викрадених з України дітей в порноіндустрії й з’ясували, що дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе у РФ, працює моделлю і рекламує одяг.