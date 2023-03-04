Станом на ранок 4 березня 2023 року 462 дитини загинуло та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 391 дитина постраждала в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 445, Харківській – 272, Київській – 123, Херсонській – 90, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.

Крім того, стало відомо про загибель 7-місячної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу росіянами Запоріжжя 2 березня.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року Збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, 438 з них зруйновано повністю.

Зазначимо, що в Україні триває 374-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 152 тисячі російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Також за даними Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.