Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 398 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 446, Харківській – 273, Київській – 123, Херсонській – 94, Запорізькій – 87, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.
Через масовані бомбардування та обстріли протягом року Збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 438 з них зруйновано повністю.
Зазначимо, що в Україні триває 381-ша доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували 158 000 окупантів, з яких понад тисячі – лише за останню добу.
Також за даними Генштабу, українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Окрім цього наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.
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