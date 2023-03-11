Станом на ранок 11 березня 2023 року 464 дитини загинуло та понад 934 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 398 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 446, Харківській – 273, Київській – 123, Херсонській – 94, Запорізькій – 87, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року Збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 438 з них зруйновано повністю.

Зазначимо, що в Україні триває 381-ша доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували 158 000 окупантів, з яких понад тисячі – лише за останню добу.

Також за даними Генштабу, українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Окрім цього наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.