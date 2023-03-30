Станом на ранок 30 березня 2023 року 466 дітей загинуло та понад 943 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 409 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 446, Харківській – 273, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 88, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.

29 березня внаслідок підриву автомобіля на ворожій міні в м. Барвінкове Харківської області загинув 16-річний хлопець.

Через масовані бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 3 126 закладів освіти, 438 з них зруйновано повністю.

Зазначимо, що в Україні триває 400-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували вже більш як 172 тисячі російських армійців.

Також за інформацією Генштабу ЗСУ, Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Українські ракетники та артилеристи уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога.