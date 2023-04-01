Станом на ранок 1 квітня 2023 року 467 дітей загинуло та понад 944 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 411 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 448, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 88, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.

31 березня внаслідок артилерійського обстрілу російськими армійцями м. Авдіївка Донецької області загинув 5-місячний хлопчик.

Крім того, 28 березня внаслідок обстрілу російськими військами с. Колісниківка Харківської області поранено 13-річного хлопчика.

Зазначимо, що в Україні триває 402-га доба повномаштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували майже 174 тисяч російських армійців та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.