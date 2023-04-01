Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 411 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 448, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 88, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.
31 березня внаслідок артилерійського обстрілу російськими армійцями м. Авдіївка Донецької області загинув 5-місячний хлопчик.
Крім того, 28 березня внаслідок обстрілу російськими військами с. Колісниківка Харківської області поранено 13-річного хлопчика.
Зазначимо, що в Україні триває 402-га доба повномаштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували майже 174 тисяч російських армійців та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.
- Основні наступальні дії окупантів зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу ЗСУ відбули тут 70 ворожих атак.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не ставити військовим та експертам питання щодо українського контрнаступу.
- Німеччина має намір посилити військову допомогу Україні в найближчі роки, збільшивши витрати до понад 15 мільярдів євро.