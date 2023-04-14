Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Загалом в Україні постраждали більше ніж 1415 дітей.
Втім, ці цифри не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 449, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.
Крім того, раніше понад 30 дітей возз’єдналися зі своїми родинами в Україні після тривалої операції з повернення їх із Росії, куди їх було вивезено з окупованих територій.
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