Станом на ранок 15 квітня 2023 року 469 дітей загинуло та понад 948 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України у Telegram.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 417 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є кінцевим результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 451, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66.

Крім того, 14 квітня внаслідок обстрілу військами РФ цивільної інфраструктури м. Слов’янськ Донецької області загинув 2-річний хлопчик та травмована 14-річна дівчинка.

Зазначимо, що в Україні триває 416-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 181 тисячу загарбників із РФ та тисячі одиниць ворожої техніки.

Зокрема, за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.