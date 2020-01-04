Відповідне повідомлення з’явилося в Instagram актриси.

У пари народилася дочка Редікс. Фото маляти актриса та її чоловік публікувати не стали.

“Вітаємо всіх із Новим роком від сім’ї Медденів! Ми щасливі і вдячні, що вступаємо в нове десятиліття із заявою про народження нашої дочки, Реддікс Медден. Вона відразу ж підкорила наші серця і по-справжньому доповнила нашу сім’ю. Ми дуже раді поділитися з вами цією новиною, але разом із цим відчуваємо сильний інстинкт захищати життя нашої малої. Тому ми не будемо публікувати фотографії дочки і ділитися з вами будь-якими деталями за винятком того факту, що вона дійсно дуже мила”, – йдеться в повідомленні пари.

Як інформує Vogue, Камерон Діас і Бенджамін Медден почали зустрічатися в 2014 році. Через рік вони стали чоловіком і дружиною. Актриса тоді відзначала, що готова заради сім’ї залишити кар’єру.

Протягом цього часу неодноразово з’являлася інформація, що актриса намагається завагітніти, використовуючи ЕКО, але безуспішно.